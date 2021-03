In Piemonte supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta

In Piemonte supermercati chiusi a Pasqua (dalle 13) e a Pasquetta, così come divieto di recarsi nelle seconde case per coloro che non risiedono nella nostra regione. Un provvedimento, quest'ultimo, analogo a quello adottato dai governatori della confinanti Liguria e Valle d'Aosta.

Sono queste alcune delle misure che intende adottare il Presidente Alberto Cirio, nelle imminenti festività pasquali per contenere i contagi da Covid, che verranno discusse domani in un incontro con gli Enti Locali.

Lo stop alle vendite punta a disincentivare assembramenti per le grigliate, in particolar modo a Pasquetta. Consentito a chi abita nel nostro territorio di raggiungere la seconda casa, sempre entro i confini regionali.