Allerta incendi in Canton Ticino

E’ allerta incendi nelle valli del Locarnese dopo le fiamme causate, nei giorni scorsi, da comportamenti incauti nei boschi delle Centovalli e di Ronco sopra Ascona, fortunatamente di modeste dimensioni e domati dai Pompieri prima che assumessero dimensioni preoccupanti. I pompieri d’oltreconfine temono che, la nutrita presenza di turisti che stanno trascorrendo il weekend di Pasqua nelle valli, aumenti il rischio d’incendi. Da giorni non piove e l’osservatorio meteo di Locarno Monti non prevede piogge, peraltro scarse, fino a Pasquetta. Per questo, in tutte le sedi del Locarnese, sono presenti squadre di picchetto di 10 persone operative 24 ore su 24. In caso d’incendio potranno contare sul supporto di elicotteri messi a disposizione da ditte private ticinesi. In caso di necessità entrerà in azione anche un elicottero Super Puma dell’esercito.

E’ in corso, inoltre, una campagna di prevenzione, tramite comunicati diffusi dai media ticinesi mirata a scoraggiare l’accensione di falò all’aperto. Cartelloni sono stati collocati nelle stazioni ferroviarie e all’ingresso del tunnel autostradale del Gottardo.