Riaperto il punto prelievi di Ornavasso

Accesso previsto solo il sabato (giorno in cui il micronido è chiuso) dalle 07 alle 08.30 e solo per 10/12 utenti (1 ogni 8/9 minuti) al fine di mantenere il distanziamento (si aspetta il proprio turno in ogni caso all'esterno) e consentire la costante sanificazione.

Dopo 15 mesi riapre il punto prelievi di Ornavasso. "Tante le difficoltà soprattutto determinate dalla pandemia. Proprio per tale ragione in accordo con l'ASL VCO è stato spostato dall'infermeria della casa di riposo (giustamente blindata) all'ambulatorio comunale sopra il micronido" spiega il sindaco Filippo Cigala Fulgosi.

"Tutto ciò per venire incontro alle problematiche generate dalla difficoltà degli spostamenti e dalla criticità del trasporto pubblico per coloro che devono effettuare esami urgenti" continua il sindaco.

"Riapertura resa possibile grazie alla rinnovata convenzione con l'ASL VCO, a quella con il Corpo Volontari del Soccorso di Ornavasso (presso il quale occorre tra l'altro prenotare come in passato), alla Cooperativa Azzurra per la disponibilità del personale infermieristico e sopratutto al Dottor Cagnoli che come medico si è assunto l'ulteriore onere - oltre a quello di Vicesindaco - di supervisionare costantemente il servizio".