Svizzera, i tamponi gratis per i frontalieri fanno discutere

I lavoratori frontalieri hanno la possibilità di usufruire dei 5 tamponi mensili gratuiti messi a disposizione dalla Confederazione. Ma l'iniziativa non è ben vista dalla Lega dei Ticinesi partito che da sempre porta avanti il motto ‘padroni a casa nostra’ . «Non si capisce però perché i test ai frontalieri dovremmo pagarli noi! Che vengano fatturati al Belpaese» commenta il consigliere nazionale Lorenzo Quadri.

Ma al consigliere rispondono dall’Ordine dei farmacisti del Canton Ticino. Il potavoce Federico Tamò: «Il virus non guarda certo i confini. Se quotidianamente entrano 70 mila persone in Ticino per lavorare è giusto che usufruiscano degli strumenti per poter arginare questa pandemia. Una volta tanto un provvedimento sensato Non possiamo e non dobbiamo fare distinzioni, ne va della salute della popolazione residente».

Per aggiudicarseli basta presentarsi in farmacia con il tesserino della cassa malati o il permesso di lavoro e la tessera sanitaria italiana.