Lunedì in Piemonte vaccinati in 21.309, 7.022 gli over80

Sono 21.309 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 2.783 è stata somministrata la seconda dose. 7.022 gli over80 e 7.468 i settantenni (di cui 511 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.058.795 dosi (di cui 353.518 come seconde), corrispondenti all’85,3% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte.

Per quanto riguarda le forniture in programma in settimana: mercoledì 14 aprile dovrebbero arrivare 110mila dosi Pfizer e 11mila dosi di Astrazeneca (queste ultime con due giorni di ritardo e dimezzate rispetto a quanto era previsto). Venerdì 16 aprile, invece, dovrebbero arrivare le prime 13mila dosi circa di vaccini Johnson & Johnson.