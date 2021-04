Apre domani nella nuova sede l'ufficio postale "Matteotti"

Riaprirà domani nella nuova sede di Via Gramsci 76, l’ufficio postale Domodossola Matteotti. Il nuovo Ufficio Postale, realizzato all’interno di nuovi locali, è un ufficio di ultima generazione che offre ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi di Poste Italiane e svolgere ogni tipo di operazione con maggior confort e sicurezza.

La nuova sede è dotata di 3 sportelli polifunzionali dove sarà possibile svolgere tutte le operazioni finanziarie e postali, una sala più ampia e accogliente per la clientela e non sono presenti barriere architettoniche

L’Ufficio Postale di Via Gramsci è dotato di tutte le misure di sicurezza per garantire il mantenimento della distanza interpersonale attraverso speciali pannelli schermanti in plexiglass. Il personale che opera allo sportello è dotato di mascherine, guanti e gel disinfettante presente anche nella sala al pubblico.

L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi messi a disposizione da Poste Italiane, come le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.

La nuova sede si aggiunge all’offerta di servizi di Poste Italiane in provincia del Verbano Cusio Ossola dove è capillarmente presente con 85 altre sedi postali, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45.