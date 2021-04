Cinque giorni di lavoro e la passerella sull'Ovesca tornerà sicura

Cinque giorni di lavoro e sarà transitabile in sicurezza la passerella che unisce il Maglietto al Piaggio a Villadossola. Il vecchio ponte in legno che supera il torrente Ovesca necessitava di interventi urgenti per essere messo in sicurezza. I problemi erano nati dall'età della struttura.

Ora la Giunta di Villadossola ha dato l'incarico dei lavori alla ditta Botta di Montecrestese per un intervento decisivo che permetterà di ripristinare il transito sulla passerella.

‘’L’intervento - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Massimo Gervasoni - prevede la sostituzione e il rinforzo delle traversine e dei correnti in legno, il riallineamento dei “pendini” di sospensione dell’impalcato alle funi portanti, il fissaggio alle traverse in legno e la verifica degli ancoraggi all’impalcato ed alle funi. Sarà fatta anche l’ispezione di tutti gli elementi portanti e di tutti i collegamenti, inserendo gli eventuali accorgimenti di rinforzo locale se giudicati necessari, la segnalazione di eventuali situazioni critiche da approfondire e da sottoporre ad eventuali interventi da programmare’’.

Il lavoro era atteso soprattutto dai residenti del Maglietto e del Piaggio che utilizzano con frequenza la passerella, un collegamento utile per chi abita sulle sponde opposte dell'Ovesca. ‘’La Giunta - spiega il sindaco Bruno Toscani - è consapevole dell’importanza strategica di quest’opera per la viabilità della frazione. Ridare alla nostra città una struttura in condizioni di sicurezza è indispensabile e non più prorogabile’’.