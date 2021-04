Risveglio invernale sulle valli del Vco, stanotte è tornata la neve FOTO

Risveglio in pieno inverno nel Verbano Cusio Ossola. La neve sta regalando una pennellata di bianco dalle colline del Lago Maggiore, a quelle del Cusio, fino ad imbiancare l’intera Ossola. I fiocchi hanno iniziato a cadere nella notte e sopra i 600 metri la coltre è di una ventina di centimetri.

Nessun problema particolare per la circolazione con i mezzi spazzaneve subito in azione anche se è richiesta prudenza alla guida. Una cartolina tipicamente invernale, questa del 15 aprile, in piena primavera, che rappresenta una minaccia per i germogli delle colture.