Il sindaco Pizzi comunica i riferimenti per le persone più fragili

Il sindaco Lucio Pizzi scrive alla cittadinanza, in particolare ai concittadini più fragili per indicare i riferimenti da contattare in caso di necessità:

In questa situazione di difficoltà è quanto mai importante non lasciare sole le persone più fragili e delicate e tra questi soggetti ci sono certamente i nostri anziani.

Su di loro, a cui già normalmente dobbiamo dare attenzioni che guardino all'inclusione sociale, grava non solo il rischio del contagio ma il peso dell'isolamento.

Nell'ottica che venga fatto tutto il possibile per limitare questo disagio ieri mi sono confrontato con i nostri Servizi Sociali e con il CISS Ossola.

Mi preme comunicare i numeri a cui possono fare riferimento le persone di una certa età che necessitassero di assistenza:

Servizi Sociali CISS Ossola 0324 041102

Servizi Sociali Comune di Domodossola 0324 46545

Colgo l'occasione per ricordare anche il numero di riferimento dedicato alle persone disabili:

CISS Ossola 0324 52598

Evidenzio che oggi più che mai le persone di età avanzata vanno assistite in maniera attenta e professionale, garantendo loro il supporto necessario ma allo stesso tempo adottando tutte le misure precauzionali a loro tutela.

Mi permetto di raccomandare ancora a tutte le persone anziane di essere assolutamente attente nell'evitare contatti, restando In casa il più possibile.

Sforzatevi, nonostante tutto, di rimanere sereni, pensando che questo particolare momento passerà e che torneremo presto a potervi abbracciare.