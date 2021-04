Sono chiuse le iscrizioni al 57 Rally delle Valli Ososlane

Si sono chiuse le iscrizioni alla 57esima edizione del Rally delle Valli Ossolane, in calendario nel fine settimana. E cento sono i piloti che si sfideranno nelle cinque prove speciali in programma: la Domobianca 365 il sabato, la Cannobina in discesa e la Crodo-Mozzio la domenica.

I favori del pronostico sono tutti per Caffoni, che punta a raggiungere la sesta vittoria nel principale evento motoristico della Provincia.

" Ma per Davide e per il suo navigatore Mauro Grossi- sottolinea nel giorno della consegna dei radar alla concessionaria Papa Nicolini Peppe Zagami- non sarà facile: in tanti proveranno ad insidiarli. I soliti Margaroli, ma anche Pizio, Panzano e gli elvetici Greg Hotz e Ivan Ballinari, che puntano al bersaglio grosso. Sicuramente ci sarà un grande spettacolo- assicura Zagami. Che poi lancia un appello al pubblico.

"Sappiamo quanta voglia ci sia di scendere in strada e vedere i numeri dei piloti da vicino, ma ancora non si può. Invitiamo tutti a rimanere a casa, a seguire il rally in tv e su internet, perchè l'eventuale presenza di tifosi alle prove speciali potrebbe portare all'annullamento. E visto l'impegno che ci abbiamo messo, sarebbe un delitto: organizzare un rally in periodo di covid, nonostante il chilometraggio limitato, è molto più faticoso"