In Piazza Mercato sabato sera dedicato al liscio

Sabato sera Piazza Mercato diventa una pista da ballo liscio: il terzo appuntamento con i sabato sera di "Piazza Mercato Event" accontenterà tutti gli amanti del ballo. Protagonista sarà infatti l'orchestra Arcobaleno che farà danzare i tanti appassionati sulle note dei classici brani da balera.



Si prevede anche per questo sabato il tutto esaurito, così come avvenuto i due scorsi fine settimana: una formula tanto semplice quanto efficace, che sta regalando ai domesi, ma anche ai tanti turisti, divertimento e voglia di stare assieme.



"La generosità vulcanica di Tanza ha consentito di realizzare quella proposta avviata lo scorso anno, quando si guardò a Piazza Mercato come un dancing all’aperto - dice Vanda Cecchetti presidente della Pro Loco che assieme a Tiziano Tanzarella organizza i sabato sera a Domodossola - Le prime due serate sono andate molto bene, la piazza viva e serena e i bar ci sostengono. Le proposte sono molto diversificate, cercando di guardare ad interessi diversi, dalle cover alla festa per bambini, dal liscio alla silent disco. Bello".



In caso di cattivo tempo la serata con l'orchestra Arcobaleno, così come tutte le serate del sabato, saranno spostate al Trocadero con la stessa formula gratuita.