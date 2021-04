Semplificazioni e gratuità per i dehors a Domodossola, l'amministrazione conferma le agevolazioni dello scorso anno

Come è noto, da lunedì 26 aprile entreranno in vigore le misure contenute nel Decreto “Riaperture” appena approvato dal Governo, misure molto attese dalle attività commerciali di ristorazione che hanno pagato un alto prezzo a causa dei ripetuti lockdown.

Il Governo riapre l’attività di ristoranti e bar esclusivamente all’aperto e solo sino alle ore 22.00, con la conseguenza che gli spazi all’esterno per la somministrazione di alimenti e bevande assumono un’importanza fondamentale per la ripartenza economica degli operatori, così come risulta evidente che questa scelta condurrà ad un incremento della vita all’aperto dei nostri concittadini nei prossimi giorni.



L’Amministrazione Comunale di Domodossola si è impegnata sin dall’inizio della pandemia per essere a fianco degli operatori commerciali, varando tutte le iniziative possibili nei limiti delle sue competenze e disponibilità, a partire dal Progetto Domo Riparte, con il quale sono stati erogati contributi per 130.000, fino ad arrivare alla semplificazione della pratica di ampliamento o nuova richiesta temporanea dei dehors, per la cui autorizzazione già dalla primavera 2020 basta un semplice disegno con le misure e viene applicato l'istituto del silenzio assenso stabilito in sette giorni dalla presentazione della domanda. Questa procedura, in vigore fino al 30 giugno, verrà prorogata fino alla fine dell'anno.





Per tutti i dehors, sia con autorizzazione temporanea in deroga che con autorizzazione definitiva nel rispetto della regolamentazione vigente, è stata da subito prevista l’esenzione dal pagamento, esenzione che la Giunta Comunale ha già deliberato di prorogare fino al 31/12/2021 (Delibera n.55 del 16/04/2021), previo passaggio in Consiglio Comunale come previsto dal nuovo regolamento del canone.

Durante tutta la crisi pandemica ho evitato ogni tipo di polemica: la pratica della critica a priori e della facile strumentalizzazione non mi appartengono. Devo però constatare che la scelta di non posticipare la somministrazione almeno fino alle 23.00 non aiuterà a decongestionare le presenze all’aperto e costringerà i ristoratori a lavorare, per quanto potranno visto anche il nostro clima, con l’assillo dell’orario.

Dobbiamo comunque augurarci di essere finalmente ad un punto di nuovo inizio, in cui è indispensabile trovare l’equilibrio tra la tutela della salute e una ripresa delle attività che non può più attendere. Da una parte i nostri comportamenti dovranno essere certamente responsabili ma dall’altra, giunti a questa fase, non è più ipotizzabile la demonizzazione del ritrovo all’aperto.

Sono certo che la Prefettura, a cui spetta il coordinamento delle Forze dell’Ordine, saprà dare le giuste indicazioni in tal senso.