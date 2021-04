Rally Valli Ossolane: Caffoni-Grossi è l'equipaggio da battere ma la concorrenza è agguerrita

Tutti contro Davide Caffoni e Mauro Grossi, i favoritissimi per la vittoria nel 57esimo Rally delle Valli Ossolane, che scatta domani con la speciale Domobianca 365. Il duo alla guida della Skoda Fabia andrà a caccia del sesto sigillo, ma in questa edizione particolare non mancano gli avversari in grado di impensierirli.



Sono diciassette le vetture R5, nella classe regina. Fabrizio Margaroli con Andrea Dresti proverà a spezzare l'egemonia caffoniana, ma è soprattutto dalla Svizzera che arriveranno le insidie maggiori. Velleità di trionfo infatti le hanno il campione rossocrociato Ivan Ballinari con Pietro D'Agostino: con la loro Volkswagen Polo possono lasciare il segno.

Fari puntati anche sul "Caimano" del Vallese Greg Hotz, otto volte campione svizzero: con il navigatore Pietro Ravasi, sulla loro Citroen C3, punteranno quanto meno al podio.

Tra gli outsider Daniele Nicolini e Daniele Ciamparini, al volante di una Hyunday.

E poi, ancora, il duo Lombardi-Bologna e Laurini-Albertuzzi, che guideranno due Polo.

Ricco anche il plotone di Skoda Fabia con Erminio Barbieri, Stefano Pelfini, Guido Zanazio ed Antonio Lani.

Non mancherà dunque lo spettacolo...