Dove si può viaggiare, le mete di libero accesso

Pronti a rimettervi in moto per le vacanze? Può sembrare per molti un’eresia ma non è così. Già oggi ci sono, infatti, alcune località nelle quali è consentito spostarsi anche per viaggi di piacere. Certamente con l’arrivo della bella stagione, il diradarsi del pericolo di diffusione del virus e con l’intensificarsi della campagna vaccinale, le cose cambieranno e sempre in meglio.

Siamo certi che le destinazioni verso le quali si potrà viaggiare saranno via via sempre di più. Molti sono ormai gli italiani che sono già pronti a viaggiare, certo con una consapevolezza diversa rispetto al passato ma con la certezza che facendo le cose in regola, con sicurezza e scrupolosità si può ritrovare una certa normalità anche nelle cose di piacere come la vacanza.

Gli italiani, e non solo, hanno tanta voglia di ritornare a viaggiare. Il desiderio è palpabile ed è fotografato da un sondaggio condotto da Booking che intervistando circa 28mila persone di diversi Paesi ha spiegato come il 66% di loro pensa che entro la fine dell’anno si potrà parlare di una rinascita. Sette italiani su dieci lo pensano e sono pronti per tornare a viaggiare. Certamente in modo diverso, di questo ne sono consapevoli, ma con la positività che serve per affrontare il momento.

Per chi non volesse aspettare l’estate c’è da dire che ci sono già alcuni luoghi verso i quali è possibile spostarsi, mete Covid-free che accettano l’ingresso dei turisti nel proprio territorio. Tutto è strettamente controllato e sicuro, nel segno del rispetto delle norme imposte dal governo ma con le frontiere aperte ai turisti.

Dove si può viaggiare? Le destinazioni sono diverse e grazie a Tramundi, la travel company online specializzata nei viaggi di gruppo, puoi scoprirlo visitando la pagina dedicata proprio ai viaggi Covid-free. Qui troverai tutte le info utili che riguardano la realizzazione dei viaggi, cosa serve fare e tutte le linee guida che ti permettono di vivere una vacanza con libertà di spostamento e nel pieno della tranquillità grazie alle polizze e alle garanzie offerte che ti tutelano in caso di annullamento del viaggio o di malattia in corso.

Al momento le destinazioni estere verso le quali ci si può spostare sono il Portogallo, Malta, la Spagna e la Croazia. Tramundi ha diversi itinerari disponibili. Se non vuoi aspettare l’estate consulta i tour e scegli quello che ti intriga di più per un viaggio in totale sicurezza.