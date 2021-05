Bar e ristoranti di Craveggia esonerati dal pagamento del suolo pubblico per i dehors

Bar e ristoranti del Comune di Craveggia saranno esonerati dal pagamento della Tosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Lo ha deciso la giunta comunale, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria che sta portando gravi perdite alle attività commerciali e produttive, prolungando l'esonero fino al 31 marzo 2021. Rientrano nella categoria anche gli ambulanti, per non andare a gravare ulteriormente sugli esercenti.

Anche il Comune di Toceno, per sostenere le attività locali, ha deciso di ampliare le concessioni per i dehors: saranno allargati e allestiti anche in spazi non prospicenti i locali per agevolare il più possibile la ripresa delle attività. Infatti, ad oggi, per poter lavorare, hanno bisogno di ampliare gli spazi aperti per accogliere i propri clienti.

Il bar nella piazza principale del paese, avrà lo spazio all'aperto nell'atrio esterno del comune, mentre il bar tabaccheria potrà riprendere l'attività grazie al dehor allestito nel parcheggio antistante.