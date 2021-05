Il ministro Di Maio apre uno spiraglio sul coprifuoco

"Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il coprifuoco, ma ovviamente non è un liberi tutti" lo ha detto il ministro Luigi di Maio intervenendo in una trasmissione su La 7.

"Ci siamo passati altre volte. Tutti vogliamo uscire da quell'incubo. Il tema è superare il coprifuoco per non rientrarci dopo pochi mesi" ha aggiunto il ministro pentastellato.

"Non vale solo per l'Italia, sono ore importanti. Ora dobbiamo affrontare l'estate e permettere ai turisti vaccinati di venire in Italia" ha concluso il ministro degli Esteri.