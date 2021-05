Sabato 15 ‘Assagi d’arte’ e di vini locali in preparazione del Meeting di Rimini

“Meet The Meeting”, è l’evento di presentazione dell’edizione 2021 del Meeting di Rimini, che quest’anno tornerà a svolgersi in presenza presso la Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto.

Vi aspettiamo pertanto Sabato 15 maggio alle ore 17.45 presso la Villa del Buon Pastore in Via Canuto 12 a Domodossola, con degustazioni di vini locali, “assaggi d’arte” a cura degli alunni del Liceo Artistico del Rosmini International campus, video e testimoni del mondo Meeting, e, momento cruciale, presentazione dell’edizione 2021 del Meeting in diretta web dalla Fiera di Rimini.

Sostieni anche tu, insieme ad altre cento città in tutta Italia, la costruzione del Meeting21: dona e ricevi una confezione con i vini del nostro territorio: “Munalos” delle Cantine Garrone e “Poderi san Brizio” dell’Azienda Vinicola Edoardo Patrone.

Per prenotare la tua confezione puoi inviare una e-mail a: meetthemeeting@rosminiinternationalcampus.com

Brinda insieme a noi alla prossima edizione!

Ecco il programma dell’evento:

17.45 Degustazione vini locali

18.00 Presentazione mostra “Incontri per un’amicizia tra i Popoli” a cura del Liceo Artistico del Rosmini International Campus e contestualmente saranno proiettati video e testimoni del mondo del Meeting

18.30 Presentazione in diretta web del Meeting21 dalla Fiera di Rimini