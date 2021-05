Borgomezzavalle si trasforma in un set televisivo per il Tg di Poste Italiane

Borgomezzavalle è diventata per un giorno un set televisivo. Una troupe del Tg di Poste italiane è stata nel paese della Valle Antrona per un servizio. ‘’Erano stati incuriositi dalle nostre iniziative e volevano anche discutere naturalmente dell' ufficio postale presente nel nostro Comune e sui relativi servizi aggiuntivi per tutta la Comunità. Ma anche verificare l' installazione avvenuta da poco di un Atm, un servizio essenziale e importantissimo per noi, in questo periodo particolare. In fondo avere l’ufficio postale a Seppiana è una cosa non da poco’’ commenta Stefano Bellotti, il giovane sindaco del paese.

Che aggiunge e spiega l’arrivo della troupe televisiva: "C’è una nuova voce nel mondo dell’informazione: è Tg Poste, il telegiornale di Poste Italiane che va in onda per raccontare l’Italia che cambia. Oggi è toccato a Borgomezzavalle. La nascita del canale informativo risponde all’esigenza del Gruppo guidato dall’ad Matteo Del Fante di proseguire la missione di presenza e vicinanza ai propri dipendenti anche nell’informazione e dal desiderio di raccontare ancora più a fondo il Paese che sta vivendo una fase di trasformazione epocale nella vita sociale e nell’economia. Ringrazio molto Poste Italiane per essere vicino e presente da sempre nel nostro Comune e per aver raccontato un po' di noi".