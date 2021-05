A Crevola tornano i Centri estivi comunali con il ‘Preglia Summer Lab’

"È con grande soddisfazione che possiamo annunciare la riattivazione dei centri estivi comunali ‘Preglia Summer Lab’ per l'estate 2021.

Abbiamo voluto compiere ogni sforzo possibile per garantire ai nostri bambini e ragazzi un momento di aggregazione sociale ed educativo nel corso dell'estate 2021.

“Dopo oltre un anno di momenti difficili a livello di interazione sociale - spiega l'assessore Paola Broggio - è stato per noi fondamentale fornire un momento in cui i bambini e ragazzi possano incontrarsi e vivere nel migliore dei modi, in tutta sicurezza, esperienze estive di aggregazione e rapporto umano".

La chiave di lettura dei centri estivi sarà di tipo innovativo con attività che vanno da quelle sportive fino a toccare sfumature artistiche, musicali e culinarie.

I centri estivi del Comune non venivano attivati da oltre 10 anni, abbiamo compiuto ogni sforzo possibile fornendo spazi e aree idonee all'attività utilizzando i campi sportivi e le scuole medie di Preglia.

Insieme all'associazione ASD 2mila8 Volley, avente sede nel territorio comunale, abbiamo inoltre partecipato a dei bandi di fondazioni volte a ottenere dei finanziamenti per coprire i costi di attività innovative.





Il costo settimanale previsto è di 50€ per i residenti e 55€ per i non residenti. Nel prezzo è compresa un'escursione settimanale nelle valli ossolane.

Gli orari previsti sono:

Mattino ore 8-12

Pomeriggio ore 14-17. Pausa pranzo 12-14 con pranzo al sacco.

I gruppi saranno composti da massimo 10 ragazzi, per informazioni e iscrizioni occorre chiamare i seguenti riferimenti:

Chiara 3387310591

Paolo 3481022681

pregliasummerlab@gmail.com





"Sono orgoglioso del lavoro di tutta la squadra, giunta e consiglieri - dice il sindaco Ferroni - per il raggiungimento di questo obiettivo. Il rapporto sociale è la base della comunità e della relazione educativa di bambini e ragazzi. Il Covid ha messo in crisi questi valori e noi dobbiamo fare la nostra parte per ricucire lo strappo sociale che si sta realizzando". Un sentito ringraziamento all’ASD 2mila8 Volley per la disponibilità e la professionalità dimostrate.