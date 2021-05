I posti auto all'ex eliporto tornano liberi. L'Asl non ne ha più bisogno per il personale

Lunedì 17 maggio la Direzione sanitaria dell’ASL VCO ha comunicato all’Amministrazione comunale che non risulta più necessario disporre dei posti auto, nel parcheggio “Ex eliporto” di via Romita, riservati al personale sanitario coinvolto nell’emergenza pandemica, in quanto “da più di dieci giorni non vi sono più pazienti ricoverati per patologia COVID all’Ospedale San Biagio di Domodossola”.

In ragione di ciò è stata disposta la revoca di destinazione riservata del parcheggio in questione, che torna ad essere fruibile da tutti gli automobilisti. Ricordiamo che, per andare comunque incontro il più possibile alle necessità degli operatori sanitari, in quel parcheggio resta confermata la soppressione della regolamentazione a disco orario, così da rendere disponibili, senza limitazioni temporali, 50 posti, ad ampia compensazione dell’avvenuta conversione di alcuni stalli bianchi in blu nel parcheggio fronte Ospedale, funzionale a garantire una maggiore rotazione degli utenti e consentire ai pazienti ed ai loro famigliari di trovare più facilmente posto proprio davanti alla struttura.