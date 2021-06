La Pro Loco di Vagna riparte con “Vagna e frazioni fiorite 2021”

La Proloco di Vagna e delle sue frazioni, dopo lo stop a causa della pandemia, è pronta a ripartire con le proprie attività. Il presidente Alessandro Prina e alcuni componenti del consiglio hanno presentato le iniziative per la primavera e l'estate. La prima di queste è il concorso “Vagna e frazioni Fiorite 2021” che invita gli abitanti a “gareggiare” per abbellire con i fiori i propri spazi esterni. “L'iniziativa – spiega il presidente della Pro Loco Alessandro Prina - nasce dalla consapevolezza di valorizzare ed abbellire le nostre frazioni, (abitazioni private ed attività commerciali e turistico ricettive, edifici rurali, strutture religiose e comunitarie quali i lavatoi, torchi, forni del pane, aree verdi, orti e giardini) per rendere sempre più accogliente, colorato e gradevole il nostro territorio durante il periodo estivo”.

“L’obiettivo del concorso -ha proseguito Prina - è quello di evidenziare, tramite lo straordinario linguaggio dei fiori, l’affetto che ognuno di noi ha per la propria casa e il proprio territorio, premiando gli allestimenti che meglio contribuiscono a diffondere l’immagine di Vagna e delle sue frazioni accogliente e fiorita”. Sono previste due categorie: balconi e giardini. Per partecipare è possibile reperire il modulo all'osteria da Vagna oppure scaricarlo dalla pagina facebook della Proloco di Vagna e delle sue frazioni.

La manifestazione premierà coloro che abbelliranno le parti esterne della loro abitazione secondo la combinazione cromatica dei fiori e delle piante , l'armonia d'inserimento del verde nello spazio abitativo. L'originalità della creazione, l'inserimento armonico delle piante fiorite nel contesto edilizio, la cura e lo stato di salute delle essenze. La Proloco di Vagna dà il buon esempio in fatto di abbellimento con i fiori infatti ha realizzato dei vasi che sono stati decorati da Barbara Bucchi De Giuli che verranno sistemati in ogni frazione con la scritta su ognuno benvenuto seguita dal nome della frazione.

Un'altra iniziativa e un concorso fotografico. A lanciarlo ieri è stata Francesca Rossi componente della Pro Loco di Vagna e autrice di una mostra e del libro "O come Ossolani". L'invito è quello di immortalare abitanti del paese : le foto più belle verranno poi utilizzate per un calendario. L' iscrizione e le foto dovranno essere effettuate nel periodo che va dal 1° giugno al 31 agosto. La premiazione e la proiezione delle immagini sarà il 17 ottobre. “Valorizzare un territorio – ha spiegato Prina - significa anche valorizzarne le comunità che in esso vivono, uomini e donne custodi di tradizioni, storie e saperi”.