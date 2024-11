Prima Categoria, grande sfida tra Cannobiese e Gravellona San Pietro

Giornata importante, la prossima, in Prima Categoria Girone A.

La capolista Gravellona San Pietro è chiamata alla reazione dopo avere subito a Fondotoce il primo schiaffo di questo campionato, ma l’impegno per gli arancioneri capolista non sarà per niente facile. I ragazzi di Agostini andranno a giocare sul difficile campo della Cannobiese, compagine di valore ma che fatica a trovare la necessaria continuità di risultati. Curiosamente, le due squadre si sono già incontrate nella gara di Coppa di mercoledì scorso al “Boroli”, con vittoria arancionera di misura, ma in campionato sarà tutta un’altra storia.

Il Bagnella potrebbe approfittare di questo match, ma a sua volta avrà le sue gatte da pelare nella tana del Carpignano, un’altra formazione di talento ma che ha reso finora al di sotto delle aspettative. Gli arancioneri di Cesare Rampi sono la miglior difesa e il terzo migliore attacco del girone, numeri giusti per sognare in grande.

Vuole sfruttare il suo buon momento anche il Fondotoce, in serie positiva da quattro punti e reduce dallo sgambetto alla prima della classe Gravellona. I neroverdi dovranno vedersela con la Virtus Villa, che a sua volta viene da tre vittorie consecutive, che l’hanno riavvicinata alla vetta. Al “Poscio” ci sarà battaglia.

Partita insidiosa per il Piedimulera, che va a giocare in casa della Serravallese. I sesiani hanno perso a Bagnella domenica scorsa, i ragazzi di Poma hanno battuto con autorevolezza il Valduggia e vengono da tre successi consecutivi, e non vogliono fermarsi.

La terza componente del trio a quota 15 punti è il Momo, squadra dotata e in un buon periodo di forma, avendo battuto nei due turni precedenti Cannobiese e Sizzano. Per i novaresi ci sarà però da sudare sul campo della Varzese di Chiaravallotti, compagine che non molla mai, soprattutto in casa, dove deve conquistarsi i punti per la salvezza.

È affamato di punti salvezza il Vogogna, che ospiterà al “Bonomini” la Quaronese. I vercellesi sono una squadra tosta, i verdi di Castelnuovo vengono da tre sconfitte consecutive, che li hanno trascinati all’ultimo posto solitario: occorre invertire la rotta quanto prima.

A caccia di punti anche l’Agrano, di scena in casa del Valduggia, una formazione che un po’ a sorpresa si trova al penultimo posto della graduatoria, dopo la discesa dalla Promozione della stagione precedente. I granata di Lopardo, dopo un periodo difficile, hanno raccolto quattro punti nelle ultime due uscite: sarà importante mantenere questa continuità.

Le partite:

Vogogna - Quaronese; Cannobiese - Gravellona San Pietro; Carpignano - Bagnella; Serravallese - Piedimulera; Sizzano - Romagnano; Valduggia - Agrano; Varzese - Momo; Virtus Villadossola - Fondotoce