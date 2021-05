Runditt e vini ossolani protagonisti al Lusentino

Incontro tra i consiglieri della Condotta Valle Ossola di Slow Food e i dirigenti della società Domobianca. Obiettivo: preparare l'evento “LUSENVINO”, che si svolgerà il 6 giugno vicino all’ex pista di fondo di Foppiano.



“L'iniziativa è stata promossa dalla società Domobianca - spiegano alla Condotta Valle Ossola Slow Food - e ha come scopo far conoscere la nuova realtà di Domobianca 365, ma anche consentire ai produttori ossolani di vino di far degustare le peculiari caratteristiche dei loro prodotti”.



Parteciperanno all’evento realtà ossolane come La Cantina di Tapia, L’azienda agricola Edoardo Patrone, le Cantine Garrone, la Società agricola La tensa, Villa Mercante di Mercante Luca, Casa Vitivinicola ECA, Azienda Agricola Cà da l'Era, Vineria di Vino, Azienda Agricola Valle del Rosa, enoteca Divin Porcello, vineria Bar Italia, Pane e vino e l'antica latteria Baceno.



All'evento parteciperà anche una rappresentanza dell'Accademia dei Runditt di Malesco, diventata recentemente Comunità del Cibo di Slow Food.