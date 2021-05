Quarto appuntamento del ciclo di webinar sul turismo di montagna

Il quarto appuntamento del ciclo di webinar “Turismo montagna e…”, dedicato a uno sviluppo turistico orientato alla salute e al benessere, mette al centro le persone con bisogni speciali, che possono trarre grandi benefici dall’ambiente montano ma che richiedono qualche accortezza sia nell’informazione sia nelle strutture in loco. Giovanni Ferrero, presidente della Consulta per le persone in difficoltà, spiegherà come i percorsi, ma anche le strutture ricettive e informative, possano diventare più accoglienti per le persone con diversi tipi di disabilità e di come questo aumenti di fatto la fruibilità del territorio per tutti i turisti.

L’accesso al turismo è un diritto per tutti garantito dall’art. 30 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. La World Health Organization stima che il 15% della popolazione mondiale, circa 1 miliardo di persone, abbia una disabilità. Per questo l’accessibilità dei servizi turistici è di primaria importanza per ogni destinazione responsabile e sostenibile (UNWTO).

Inoltre, nelle diverse fasi della vita – dall’infanzia alla terza età – e in momenti particolari, ad esempio dopo un intervento o un trauma o ancora in gravidanza, i bisogni sono diversi, allineandosi in qualche misura con quelli di chi ha invece una disabilità permanente. Le soluzioni volte a migliorare la fruibilità vanno a vantaggio anche di queste categorie, allargando la potenziale platea dei fruitori in maniera significativa. Il turismo che si può sviluppare migliorando l’accessibilità del territorio è davvero per tutti, ed è in grado di portare grandi benefici anche economici alle aree che si impegnano in questo senso.

In Piemonte, la Consulta per le persone in difficoltà è attivamente impegnata nel miglioramento dell’accessibilità turistica e nella promozione del Piemonte come destinazione per tutti, in particolare attraverso il progetto Turismabile (TURISMABILE.IT), finanziato dalla Regione Piemonte – Assessorato al Turismo e attivo dal 2007. Turismabile è stato uno dei primi progetti in Italia ad allargare l’approccio all’accessibilità dall’eliminazione delle barriere architettoniche negli alberghi a un intero territorio dotato di una fruibilità diffusa, ponendolo come elemento fondante e imprescindibile della qualità dell’offerta turistica.

Durante l’incontro Giovanni Ferrero racconterà i dettagli del progetto Turismabile, le azioni che le aree montane possono attuare per migliorare la propria accessibilità e gli strumenti informativi, formativi e operativi che la Consulta mette a disposizione degli operatori per rendere le proprie strutture e proposte sempre più inclusive. Modera l’incontro Stefania Cerutti, Direttore del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM dell'Università del Piemonte Orientale.

I webinar sono organizzati dall’Ente Gestione delle Aree Protette dell’Ossola in collaborazione con Ars.Uni. VCO, nell’ambito del progetto Interreg Alpine Space HEALPS2.

La partecipazione è gratuita previa registrazione su http://bit.ly/healps2 .

Informazioni: webinar@univco.it – (+39) 388.625.2480





Il progetto HEALPS2

Il progetto Interreg Healps 2 nasce per favorire lo sviluppo sostenibile delle regioni alpine, attraverso il riconoscimento dello spazio alpino come luogo di promozione della salute e del benessere.

L’obiettivo degli 11 partner di 6 nazioni che hanno dato vita a healps2 è costruire, grazie ad un'ampia gamma di attività, un modello innovativo per lo sfruttamento responsabile delle risorse naturali legate al turismo della salute. Le Aree Protette dell’Ossola sono una delle destinazioni pilota che applicheranno le tecniche e gli strumenti innovativi prodotti dal progetto per creare nuovi modelli turistici in grado di rispondere alle richieste dei visitatori e allo stesso tempo rafforzare la coesione, la resilienza e il tessuto economico delle comunità locali.