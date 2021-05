''La Svizzera ha un vero problema: la mafia''

‘’Il nostro paese ha un vero problema con la mafia’’. La dichiarazione arrivata pochi giorni fa dalla responsabile della Polizia federale (Fedpol) Nicoletta della Valle. Un problema per la Svizzera, che il capo della Polizia Federale ha evidenziato all'inaugurazione ufficiale dell'Osservatorio del crimine. Per la responsabile della Fedpol, ‘’il fenomeno è preoccupante: mentre la mafia viene coinvolta in aziende normali, in gran parte ignare, anche la società civile svizzera viene gradualmente infiltrata’’.

L'anno scorso di persone sono state arrestate in una grande operazione coordinata con l'Italia. Le operazioni hanno avuto luogo non solo nei cantoni vicini al confine, come il Ticino, ma anche in Argovia, a Zugo e a Soletta.

Secondo gli inquirenti d’oltre confine ‘’la mafia in Svizzera beneficia generalmente di una legislazione più permissiva rispetto all'Italia’’. Una tesi sposata dal procuratore federale Sergio Mastroianni. Che spiega come il nord della Svizzera sia particolarmente interessante per i criminali ‘’perché la mancanza di consapevolezza delle autorità e della popolazione permetterebbe loro di perseguire gli affari in tutta tranquillità e discrezione. La seconda lingua della 'Ndrangheta, l'organizzazione più attiva in questo paese, è lo svizzero tedesco, dice Mastroianni.