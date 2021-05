Vittorio Emanuele di Savoia si unisce al cordoglio per i fatti del Mottarone

Appena appresa notizia della tragedia del Mottarone, S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Sconvolto e attonito per la terribile sciagura accaduta al Mottarone, desidero manifestare il mio più profondo cordoglio ai familiari delle vittime. Casa Savoia si unisce al lutto dell’intera Italia per questa tragedia che strazia il cuore del nostro amato Piemonte e ha mutilato l’esistenza di tanti innocenti che sognavano di trascorrere una giornata di festa, nella domenica in cui la Chiesa celebra la Pentecoste. Innalzando preghiere per quanti hanno perso la vita, auspico che sia fatta piena luce su quanto è accaduto”.