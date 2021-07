Eseguita la manutenzione straordinaria sulla funivia di Macugnaga

Una serie di lavori di manutenzione straordinaria, che vanno fatti con una cadenza di cinque anni, sono stati eseguiti sugli impianti della funivia che da Pecetto porta all’alpe Bill e poi al Monte Moro.

Nella fattispecie, come ci ha spiegato il responsabile degli impianti, Filippo Besozzi, è stato eseguito lo ‘scorrimento delle funi’'': la fune è stata spostata per cambiare la parte che è a contatto con i sostegni in modo che, col passare del tempo, non si usuri.

L’intervento prevede il rifacimento della parte terminale della fune che ha il nome tecnico di ‘testa fusa’. Essendo una parte piuttosto delicata, anche questa operazione ha una scadenza molto breve, nonostante le funi possano durare oltre trent’anni.

Questo lavori sono molto complessi e necessitano di attrezzature particolari e di personale altamente specializzato. Infatti sono stati eseguiti dalla ditta Alpintec di Bolzano che ha ottenuto l’appalto dal Comune di Macugnaga che detiene la proprietà dell’impianto.