Lo streetwear diventa protagonista degli outfit p/e 2021

Lo streetwear ormai da diversi anni è una tendenza che sta facendo scuola. Sarà così anche per la stagione p/e 2021. Letteralmente streetwear significa moda da strada ed in effetti nasce mixando diversi stili di skater, surfer e rapper.

Ma perché lo streetwear piace così tanto? Perché ha uno stile semplice, fresco e diretto, proprio come il linguaggio dei giovani e dei Millennials che sono i principali fruitori. Inoltre sa abbinare perfettamente design e praticità, due caratteristiche che non sempre camminano di pari passo.

Scopriamo quali sono i capi maggiormente di tendenza di questa stagione, ma prima una piccola parentesi sul boom dello streetwear soprattutto in questo periodo.

Esplode la voglia di streetwear dopo la pandemia

Faticosamente stiamo uscendo dal tunnel del Covid-19 e si inizia finalmente ad intravedere la luce. Nel periodo di restrizioni e lockdown ci siamo ormai abituati a stare in casa indossando capi comodi, come tute e t-shirt. Con la riapertura di negozi e locali c’è voglia di uscire e di riprendersi la propria vita in mano, senza però rinunciare alla praticità alla quale ci siamo ormai abituati.

Ecco quindi che gli outfit streetwear rappresentano la soluzione ideale. Con il suo design stiloso e confortevole, l’abbigliamento streetwear consente di creare abbinamenti creativi e fantasiosi, dando la possibilità di muoversi con estrema libertà e disinvoltura in qualsiasi occasione: dalle uscite con gli amici agli appuntamenti di lavoro fino allo shopping.

T-shirt e top crop

Possiamo adesso concentrarci sui capi più iconici e richiesti che vestono con stile ragazzi e ragazze.

Le t-shirt sono i capi comodi per eccellenza. Il comfort delle t-shirt si sposa perfettamente con l’estetica e soprattutto sono articoli che si abbinano tranquillamente con ogni capo per un outfit personalizzato ed originale.

La scelta è davvero ampia e variegata: dalle t-shirt a tinta unita a quelle con fantasie e grafiche, ognuno può scegliere il modello che meglio lo rappresenta.

Per le donne che vogliono vestire con stile e sfoggiare outfit briosi e sbarazzini ci sono le top crop, simili alle t-shirt ma leggermente più corte per un abbigliamento fresco che accoglie a braccia aperte la bella stagione.

Giacche leggere

La primavera e l’estate, soprattutto negli ultimi anni, sono stagioni piuttosto ballerine che riservano diverse sorprese meteorologiche: da giornate calde ed assolate a piogge improvvise con bruschi cali delle temperature.

Poiché lo stile streetwear è sinonimo di comfort, ecco che le giacche leggere diventano un must da avere sempre a portata di mano. Questi capi, finemente decorati con stilizzazioni capaci di incontrare ogni preferenza stilistica, vestono con stile e tengono al caldo. Sono inoltre realizzati con materiali leggeri ed idrorepellenti e dispongono di tasche e cappucci per offrire il massimo comfort.

Sneakers, il “must have” dello streetwear

Non c’è stile streetwear senza sneakers. Queste scarpe hanno ormai fatto prepotentemente irruzione nella moda, stravolgendo regole ed abbattendo pregiudizi. La scarpa da ginnastica diventa così la protagonista di ogni outfit, da quelli formali per appuntamenti di lavoro a quelli informali per uscite in compagnia degli amici.

L’offerta della stagione 2021 è ricchissima: sneakers bianche per uno stile sobrio ed elegante, sneakers con motivi eccentrici come l’animalier ed il camouflage per un oufit “green” ed originale o sneakers con fantasie colorate per abbigliamenti briosi ed eccentrici.

Jeans, comfort al potere

Chiudiamo infine con i jeans, altro capo iconico che ha scritto la storia della moda streetwear. I modelli più in voga sono due: skinny e standard fit. I primi sono aderenti e contribuiscono a creare uno stile giovanile e personalizzato. I secondi sono invece caratterizzati da linee morbide e puntano soprattutto al massimo comfort.

Sei pronto a realizzare il tuo outfit urban? Allora scegli i capi che preferisci per dare vita ad abbinamenti estremamente creativi che rispecchino in pieno la tua personalità.