Auto fuori strada a Calasca, un ferito e due passeggeri illesi

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella serata di domenica a Calasca Castiglione, dove un'autovettura è uscita di strada lungo la carrozzabile della Val Segnara nei pressi di località Patelli.

L'automobile è precipitata a valle per una ventina di metri prima di arrestarsi contro alcuni alberi. L'allarme è stato lanciato dagli stessi occupanti l'auto, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, l'eliambulanza dell'Elisoccorso piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Mentre i Vigili mettevano in sicurezza l'auto, le squadre hanno estratto i passeggeri e li hanno riportati sulla carrozzabile. Due persone sono risultate illese, mentre una è stata condotta in ospedale per accertamenti, ma in buone condizioni.