Lonza espande la produzione di vaccini

Ponza ha annunciato oggi l'ampliamento della sua collaborazione con Moderna, azienda biotecnologica pioniera nelle terapie e nei vaccini con RNA messaggero (mRNA). La collaborazione ampliata estenderà ulteriormente la produzione della sostanza farmaceutica per il vaccino COVID-19 Moderna e prevede l'installazione di una nuova linea di produzione per la produzione di sostanze farmaceutiche presso il sito in Olanda

‘’La nuova linea di produzione a Geleen - si legge nella nota dell’azienda - integrerà la rete di produzione di sostanze farmaceutiche esistente di Lonza per COVID-19 Vaccine Moderna e fornirà un passaggio produttivo cruciale per aumentare la produzione complessiva di sostanze farmaceutiche. Pertanto, la nuova linea di produzione contribuirà alla fornitura di ulteriori 300 milioni di dosi all'anno, a una dose di 50 ug, una volta che funziona a pieno regime. Nel maggio 2020, Lonza e Moderna hanno annunciato un accordo di collaborazione strategica decennale per consentire la produzione del vaccino COVID-19 di Moderna e di altri prodotti Moderna in futuro. Da allora, Lonza ha installato tre linee di produzione nel sito di Visp (Vallese) e una linea di produzione a Portsmouth (USA). Nell'aprile 2021, Lonza e Moderna hanno stipulato un nuovo accordo per aggiungere altre tre linee di produzione nel sito di Visp.