Peter Bettoli non finisce di stupire: vince anche il titolo italiano km verticale

Dopo il titolo di Campione Italiano FISky- Federazione Italiana Skyrunnig, categoria Youth C, conquistato al Melavertical di Sondrio due settimane fa, il diciannovenne di Macugnaga, Peter Bettoli, ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato anche il Titolo italiano chilometro Verticale categoria Promesse Fidal.

In gara a Chiavenna (Sondrio), nella blasonata competizione che porta al Lagùnc e valevole quale penultima tappa della Valsir World Mountain Running Cup, la Coppa del Mondo della corsa in montagna e come Campionato Italiano Assoluto, Promesse e Master di Chilometro Vertical, tra l'élite degli atleti italiani e mondiali, Bettoli (in forza alla Sport Project Vco del presidente Francesco Pizzi) ha vinto con un tempo di 35 minuti e 12 secondi, imponendosi su Bongio Francesco (36' e 14'') e su Enrico Rota Martir (37' e 40").

e' stato premiato con la medaglia d'oro da Paola Germanetto, responsabile tecnico della Nazionale di Corsa in Montagna. Anche il suo coach, l'ossolano Davide Barone, ha espresso grande soddisfazione: "Un titolo che si meritava dopo una stagione molto positiva’’ .

Ma chi è, sportivamente parlando, Peter Bettoli lo dice a Ossolanews proprio Davide Barone: ‘’Peter è un atleta polivalente, che nasce dallo sci alpinismo, ed è passato ai vertical perché d’estate lo sfruttava come allineamento. Così ha capito che andava meglio nella corsa in montagna e nei vertical nella quale ha capito anche che si divertiva. Lui è molto, molto forte nelle competizioni di sola salita ma adesso sta anche cercando di capire come approcciarsi alla corse generiche per provare anche l’anno prossimo a diversificare un po’. Avendo solo 19 anni è anche giusto che Peter faccia più esperienza possibile e poi tra due, tre anni potrà decidere la specialità nella quale si ritiene più forte, dedicandosi solo a quella’’.