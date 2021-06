Pochi svizzeri al mercato di Domo nonostante norme meno severe e il Corpus Domini

Nonostante l’ulteriore allentamento delle restrizioni per chi intende varcare la frontiera e la concomitanza della festività del Corpus Domini, al mercato di Domo l’afflusso di clientela svizzera è stato al di sotto delle aspettative.

Un certo aumento del passaggio di visitatori svizzeri è stato notato, ma sicuramente molto al di sotto dei fasti pre covid e lo si nota subito all’arrivo del treno delle 9,50: anziché la solita coda di persone oggi ne sono sbarcate un centinaio.

La speranza dei commercianti è che con l’ulteriore allentarsi delle restrizioni, principalmente dell’obbligo di tampone prima di mettersi in viaggio anche per le zone più interne della Svizzera, possa far tornare la clientela d’un tempo che, a detta dei mercatali, rende la piazza domese appetibile.