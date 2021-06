Scaduta la convenzione tra Comune e Consorzio Colma di Craveggia

Un socio del Consorzio Colma di Craveggia ha scritto una lettera lamentando il fatto che, dopo la scadenza della convenzione ventennale con il Comune di Craveggia, il direttivo dell’Associazione che gestisce la strada della località vigezzina non abbia fornito alcuna comunicazione ai soci.

Questo il testo della missiva:

Il primo giugno è scaduta la convenzione ventennale tra il Comune di Craveggia e l'Associazione Consorzio Colma di Craveggia, gestore della strada Craveggia - Colma.

La Convenzione aveva durata ventennale, con decorrenza dall'esecutività della deliberazione del Consiglio che l'ha approvata il 01 - 06 - 2001 delibera n° 18. Essa è rinnovabile esclusivamente in modo espresso, mediante adozione di specifico atto deliberativo.

Non è ammissibile,che, ad oggi, non sia mai pervenuta ai soci nessuna comunicazione in merito da parte del consiglio direttivo.

Sarebbe stato opportuno, per la tutela dell'associazione nonché dei soci stessi, muoversi già ad inizio anno, (considerando anche le problematiche del covid ), tenuto conto che, gli aderenti al Consorzio hanno contribuito alla costruzione della strada con una somma che si aggira intorno ai 6.000,00 euro per ogni socio, oltre alla manutenzione della su detta strada, bisognerà affrontare al più presto il problema comunicando ai consorziati l'attuale situazione, per discutere le modalità di rinnovo.

Si chiede pertanto al Presidente dell'Associazione Consorzio Colma di Craveggia di attivarsi in tempi rapidi per la risoluzione del problema.

Socio Fondatore

Arrigoni Angelo