La riproduzione del quadro di Philippe de Champaigne esposta per la festa patronale

La parrocchia domese si prepara a festeggiare i patroni Gervaso e Protaso e quest'anno per rendere ancora più solenne il momento, c'è la riproduzione di un quadro del pittore Philippe de Champaigne, che raffigura l'apparizione a Sant'Ambrogio dei Santi, la cui opera originale si trova al Louvre di Parigi.

La copia è stata sistemata in modo da coprire la parte anteriore dell'altare. La messa solenne il 19 giugno alle 20.30 non si svolgerà però in chiesa, ma come lo scorso anno nella piazza davanti l'ospedale per permettere una maggior partecipazione dei fedeli alla celebrazione e soprattutto per ricordare le vittime del Covid e ringraziare i medici e il personale sanitario e i volontari che si sono prodigati durante la pandemia.