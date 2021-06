Sabato 12 giugno aprirà il rifugio Zamboni-Zappa

Sabato 12 giugno prenderà il via la nuova stagione estiva del Rifugio Zamboni-Zappa.

Tania, che assieme a Danilo gestisce il rifugio, dice: «Noi saremo già presenti da sabato 5 giugno, ma non ancora in piena attività. Soprattutto quest’anno c'è ancora tanta neve che fatica a lasciare spazio al verde e ai fiori. A pieno servizio si inizierà da sabato 12 e da allora saremo presenti in rifugio tutti i giorni fino al termine della stagione.



Ricordo che per pernottare è obbligatoria la prenotazione e consigliato portare il sacco letto o sacco a pelo personale.



Nel pianoro persiste ancora molta neve ma vedere la Est cos’ innevata e scintillante è davvero impagabile. Con il variare della normativa si potrà mangiare anche all’interno dei locali.



L’inizio di stagione per noi è impegnativo e tanti sono i lavori da portare a termine per poi riuscire a garantire un ottimo servizio ad alpinisti ed escursionisti.

Ricordo che restano in vigore le disposizioni sanitarie anti pandemia, quindi mascherina e distanziamento».



Tutte aperte le attività ricettive site all’Alpe Burki e al Belvedere.



La seggiovia Pecetto-Alpe Burki-Belvedere osserverà i seguenti orari: mercoledì 2 giugno e sabato 5 e domenica 6 giugno - Orario continuato dalle ore 9.00 alle 17.00 (ultima discesa).



Da sabato 12 giugno, aperto tutti i giorni con orario continuato: feriali dalle ore 9.00 alle 17.00 – nei fine settimana l’apertura sarà anticipata alle ore 8.30 mentre l’ultima discesa resta sempre fissata per le ore 17.00.



Restano tuttora consigliati alcuni elementari comportamenti:



- È obbligatorio avere con sé la mascherina, senza indossarla quando si cammina, ma indossandola quando si incrociano o superano altri escursionisti.



- Portare gel disinfettante e camminare mantenendo una distanza sufficiente a garantire il necessario distanziamento sociale.



- Portare a valle i propri rifiuti.