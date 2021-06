Quale progetto di recupero dell'area dell'ex stabilimento Sisma?

Si terrà mercoledì pomeriggio la conferenza stampa organizzata dall’amministrazione comunale di Villadossola e dai dirigenti del Gruppo Beltrame per illustrare il progetto Sisma: cioè la demolizione di quello che resta del vecchio stabilimento e il riutilizzo dell’area che sorge in centro città.

Come annunciato da Ossolanews la demolizione dell'ex sito industriale - di cui sono rimasti in piedi capannoni dismessi da anni - dovrebbe partire a luglio.

Durante la conferenza il Gruppo Beltrame, proprietario dell’aera, dovrebbe anticipare cose intende realizzare sull’area mentre l’amministrazione ha già in testa alcun e idee come contropartita da chiedere alla proprietà per rendere migliore la zona adiacente l’ex Sisma ma anche per quanto riguarda il terreno dell’Icl, l’ex laminatoio che si trovava sulla parte opposta della strada provinciale e ora diventato un grande prato.

Si parla di un progetto che riguarderebbe la produzione di energia ma al momento si tratta di ipotesi.