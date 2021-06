Francesca Barale è campionessa regionale dell’Emilia Romagna

Franceca Barale conquista il titolo regionale a Reggio Emilia, dove si è svolto sabato 12 giugno il primo Trofeo Gian Carlo Ceruti, valido per il campionato regionale juniores cronometro dell'Emilia Romagna.

A grande sorpresa ad indossare la maglia giallo rossa della campionessa è stata la domese Francesca Barale che corre per la società VO2 Team Pink di Piacenza, che pure è arrivata quarta al traguardo.

A segnare il tempo migliore è stata Carlotta Cipressi di Forlì ma in seguito è stata squalificata per non essersi presentata al controllo rapporti facendo guadagnare una posizione a tutte le altre concorrenti. A precedere l’ossolana sul podio c’erano Elena Contarin ed Eleonora Ciabocco: essendo la prima veneta e la seconda delle Marche il titolo regionale emiliano romagnolo è andato a Barale in virtù del fatto che partecipava con i colori di una squadra piacentina.

Ora la ciclosta domese si concentrerà ai campionati italiani che si svolgeranno a Faenza venerdì 18 giugno.





Questa è la classifica ufficiale della Crono Juniores:

1° Elena Contarin (Breganze Millenium) 18 chilometri 600 metri in 26′ 58″, media Kmh41,384

2° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico) a 7 secondi 44

3° Francesca Barale (VO2 Team Pink) a 8 secondi 07

4° Alice Brugnera (Breganze Millenium) a 1 minuto 83 centesimi

5° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) a 1 minuto 12 secondi 79

6° Carlotta Fantini (Cicli Fiorin) a 1 minuto 30 secondi 56

7° Sara Pepoli (Team Di Federico) a 1 minuto 31 secondi 73

8° Beatrice Caudera (Cicli Fiorin) a 1 minuto 41 secondi 98

9° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) a 1 minuto 48 secondi 03

10° Francesca Riva (Gauss Team) a 1 minuto 51 secondi 26.