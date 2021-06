Niente Fiera di San Bernardo ma il Comitato propone un interessante preludio

A Macugnaga, anche quest’anno, non si terrà la tradizionale Fiera di San Bernardo.

Ma gli organizzatori fanno sapere che “Il Comitato della Comunità Walser di Macugnaga ritiene di grande importanza dare un segno di continuità e di impegno nella promozione della cultura walser e alpina sul territorio e stante l’impossibilità, a causa delle incertezze dovute alla pandemia, di organizzare la parte più prettamente fieristica e mercantile della Fiera di San Bernardo, ha stilato un programma di eventi che prenderanno vita nei prossimi mesi di luglio e agosto. La tradizionale Fiera di San Bernardo, nella sua versione integrale, viene rinviata al prossimo anno”.



Quest’anno il Comitato della Comunità Walser presenta: “Preludio alla XXXIVª edizione della Fiera di San Bernardo”.



Questo il programma:



Sabato 3 luglio



Ore 16.00 - Presso la Kongresshaus si terrà l'inaugurazione della Mostra “Hospitia. Mille anni di accoglienza e ospitalità sulle Alpi” (www.ammira.org).

La Mostra sarà visitabile fino all’11 luglio (orari: sabato e domenica 10.30-19.00, lunedì- venerdì 10.30-12.30 e 15.00-19.00).

L'inaugurazione della Mostra vedrà la presenza dei curatori e del fotografo Carlo Meazza.



Ore 18.00 – In piazza Municipio, sotto la Tanzlaube (in caso di brutto tempo, Kongresshaus) ci sarà presentazione del libro di Enrico Rizzi. “I Walser e le Alpi - Ultimi studi” (edito dalla Fondazione Enrico Monti) alla presenza dell'Autore.



Domenica 4 luglio



Ore 16.00 - In piazza Municipio, sotto la Tanzlaube, si terrà la premiazione del Concorso Letterario "Macugnaga e il Monte Rosa - Montagna del Popolo Walser" dedicato alla memoria dello storico delle Alpi Luigi Zanzi.

Letture a cura del Lab. di Narrazione di Verbania.

“Preludio alla XXXIVª edizione della Fiera di San Bernardo” avrà pure una sua appendice nel mese di agosto:



Giovedì 5 agosto



Ore 18.00 - In piazza Municipio, sotto la Tanzlaube (in caso di brutto tempo, Kongresshaus) ci sarà la presentazione del libro “Macugnaga due secoli di guide alpine (edito dal Comitato della Comunità Walser di Macugnaga). La presentazione sarà accompagnata da letture di brani del volume a cura del Lab. di Narrazione di Verbania con intermezzi musicali eseguiti da Marco Rainelli e Roberto Olzer.



Interverranno gli autori, Enrico Rizzi e Teresio Valsesia nonché i rappresentanti del Corpo Guide Alpine di Macugnaga.