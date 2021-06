L’Automobile Club Verbano Cusio Ossola comunica che a causa di ulteriori adempimenti da effettuarsi da parte della Commissione Elettorale, le operazioni di voto per il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025 in programma per il 21 giugno p.v. saranno rinviate.

La nuova data di effettuazione delle votazioni sarà comunicata sui canali ufficiali dell’Automobile Club VCO.