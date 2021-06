Dal Comune di Re un aiuto alle attività danneggiate dall’emergenza sanitaria

L’amministrazione comunale di Re ha indetto un bando per la concessione di un contributo a fondo perduto volto ad incentivare lo sviluppo economico, il miglioramento ed il mantenimento delle attività economiche, artigianali e commerciali, penalizzate nel 2020 a causa della pandemia. Re, come si ricorda, era stato fra l'altro il primo Comune del Piemonte ad entrare in zona rossa lo scorso febbraio.

Il fondo comunale ha visto lo stanziamento totale di 21.310 euro a favore (ripartito) delle attività che hanno fatto domanda per il contributo e che sono state ritenute idonee.