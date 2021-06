Presentato il Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto dell'usura

Oggi in video conferenza è stato presentato e condiviso il Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto all'usura nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

Sebbene il fenomeno dell’usura non sembri emergere in questa provincia, gli enti sottoscrittori del documento - proseguendo nella linea già avviata con la sigla dell'analogo Protocollo in ambito regionale il 15 dicembre scorso – hanno inteso dare risposta anticipata alle categorie economiche e famiglie esposte al rischio di usura anche a seguito delle conseguenze negative e del maggior impoverimento provocato della pandemia da COVID 19.

Il Protocollo mira a rafforzare le collaborazioni tra le Istituzioni, la società civile ed il sistema bancario e dei confidi di questo territorio, favorire l’operatività delle misure economiche già messe in campo dal Governo per contrastare la crisi di liquidità e dei Fondi antiusura a beneficio delle imprese in difficoltà, delle famiglie e degli altri soggetti non esercenti un'attività economica.

Il documento a tali fini prevede:

regole che hanno lo scopo di facilitare l'inserimento nel circuito del credito legale dei soggetti vulnerabili, prevedendo strumenti operativi che consentano di poter beneficiare di un servizio bancario di base;

promozione della conoscenza dei meccanismi di prevenzione e solidarietà messi a disposizione dalla normativa attraverso il lavoro sinergico di tutti gli aderenti al protocollo e la costituzione presso la Camera di Commercio di uno specifico "Servizio" per l'informazione nonché le figure del "facilitatore" presso le Associazioni di categoria e i Confidi e del "referente ", individuato dalle banche aderenti, con il compito di seguire l'iter istruttorio delle pratiche di fido;

costituzione dell’Osservatorio provinciale, coordinato dalla Prefettura, con compiti di valutazione e verifica dell’attuazione del protocollo e delle iniziative comuni.

Al Protocollo aderiscono:

Banca d'Italia, la Provincia, i Comuni di Verbania, Domodossola, Omegna, la Camera di Commercio, l'Agenzia delle Entrate, l'ABI, le Banche, le Associazioni di categoria, i Confidi, la Fondazione Antiusura la Scialuppa CRT Onlus, Associazione Libera, gli Ordini professionali.