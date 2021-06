2mila8volley Domodossola aderisce alla Modena Volley Academy

Con tanto orgoglio l’asd 2mila8volley Domodossola rende noto di essere entrata a far parte della famiglia del Modena Volley, grazie alla partecipazione alla Modena Volley Academy. È un grande onore per il sodalizio domese essere inserito nella rete di contatti della società che forse in Italia più di tutte rappresenta la Pallavolo maschile. Modena infatti è la città della Pallavolo. Solo chi è stato almeno una volta al Palapanini sa cosa voglia dire vivere a pieno questo sport.

Da Modena sono passati i campioni che hanno reso grande la Nazionale italiana della “generazione di fenomeni” ed ancora oggi Modena rappresenta uno dei club più prestigiosi della Superlega maschile. Far parte della Modena Volley Academy significherà innanzi tutto entrare in una famiglia “sportiva” con l’ambizione e l’obiettivo di una crescita sotto tutti i punti di vista, da quello sportivo e tecnico a quello dirigenziale e societario; crescita che porterà ad un sempre maggior radicamento del nostro sport in questo angolo delle Alpi piemontesi.

L’adesione alla MVA tocca diversi punti, tra i quali:

1) Formazione tecnica per lo staff di allenatori del 2mila8volley.

2) Torneo MVA residenziale a Modena per i gruppi giovanili, con una possibilità concreta quindi di un confronto con realtà diverse da quelle piemontesi.

3) Condivisione del Know how organizzativo e di comunicazione di Modena Volley per lo staff dirigenziale del 2mila8volley.

4) Approfondimenti sulle tecniche di allenamento.

5) Agevolazioni sulle partite della Superlega e sul merchandising di Modena Volley.

6) Possibilità, per le squadre giovanili, di effettuare il servizio campo in una gara di Superlega.

7) Possibilità di assistere ad un allenamento della prima squadra.

8) Agevolazioni, per i tesserati 2mila8volley, sui camp estivi organizzati da Modena Volley che si terranno a Modena (Palapanini), sull’Appennino Modenese, a Marina di Carrara, a Scanzano Ionico e a Salsomaggiore Terme a partire da giugno, fino a settembre.

Un’offerta a 360° che renderà l’asd 2mila8volley Domodossola un fiore all’occhiello della pallavolo giovanile ed una grande opportunità per i giovani pallavolisti ossolani di approcciarsi a questo sport e di crescere grazie a Modena Volley.