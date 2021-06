Celebrata a Rumianca la festa di San Giovanni

Giovedì 24 alle 20.30 è stata celebrata da don Simone la messa in onore di San Giovanni e nonostante le avverse condizioni meteo la celebrazione è stata molto partecipata.





Alla funzione religiosa hanno partecipato i volontari dei Gruppo Cisom Vco che ha festeggiato San Giovanni Battista che oltre ad essere il patrono della frazione di Rumianca lo è anche del sovrano ordine di Malta. Al termine della messa sono stati distribuiti i fiori benedetti e successivamente si è svolto un momento conviviale offerto dal comitato.



La tradizione della consegna di mazzolini deriva da tempi lontani ed è stata ripresa da ormai un decennio grazie allo spirito delle donne del paese che hanno colto il suggerimento di Don Simone di riproporre questa usanza dopo aver consultato l'archivio parrocchiale. Ogni anno le donne raccolgono fiori di campo e di montagna, il comitato acquista altri fiori e vengono composti numerosi mazzi che verranno poi benedetti durante la messa.

Da circa vent'anni, da quando è nato il comitato, si è creata una proficua sinergia tra parrocchia e comitato che ha permesso tra le tante iniziative messe in campo di acquistare, per esempio, la statua di San Giovanni, tinteggiare ed illuminare la chiesa, acquistare i vetri decorati, etc.

Confidando di poter ricominciare con il programma completo e con il ritorno della festa in pineta nel 2022, in questi due anni di pandemia abbiamo comunque mantenuto viva la ricorrenza religiosa del santo che è il centro e fulcro di tutte le iniziative correlate. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, coloro che hanno contribuito alla preparazione del tutto e Don Simone che con il suo costante lavoro di ricerca delle tradizioni del paese riporta alla luce e alla conoscenza di tutti un pezzo della nostra storia.