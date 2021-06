Masera dice addio a Netta, donna forte e tenace, più delle avversità

La vogliamo ricordare con questa foto, sorridente, in mezzo alle persone che quel giorno avevano riempito la casa di Masera per stare vicino a lei, Antonietta, e al marito Franco. Era l’inizio di marzo ed era arrivata da poche ore la notizia dalla liberazione di Giuliana, la figlia giornalista sequestrata in Irap dalla jihād islamica il 4 febbraio 2005. Il sorriso che spicca è quello di Netta, come tutti la chiamavamo. Antonietta Bonzani, mamma di Giuliana Sgrena, è stata sepolta stamani. E’ morta a 90 anni: i funerali si sono svolti oggi, lunedì 28, nella chiesa di Masera, il paese dove abitava.

Netta era una donna forte, tenace, spontanea ma soprattutto capace di fronteggiare le avversità che la vita le ha riservato: la morte dei figlio Ivan e, prima, il rapimento di Giuliana, episodio che ha tenuto col fiato speso lei e Franco, ma anche tutta l’Ossola.

Era il 2005 e la loro casa venne ‘circondata’ dai giornalisti per un mese, tutti in attesa della notizia della liberazione di Giuliana.

Eravamo però nel cuore di Netta perché chi scrive ha passato quei 30 e più giorni a casa Sgrena, in attesa giorno dopo giorno di una bella notizia. Poi finalmente arrivata! In quella casa, pur in momenti difficili, duri e di sofferenza, non fummo mai trattati con diffidenza, ma come dei figli. Ore e ore passate e parlare, a sperare, ma soprattutto a condividere i momenti di quelle lunghe giornate. Perché Franco e Netta non hanno mai chiuso la porta, ma ci hanno sempre accolti con l’umanità e la semplicità che li ha contraddistinti.

A Franco e Giuliana la condoglianze di Ossolanews.