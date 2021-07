I canti dai monti del mondo con il Duo Passamontagne

Massimo Losito alla fisarmonica e piccole percussioni accompagnerà la voce e la chitarra di Valentina Volontè nel primo appuntamento ufficiale di Musica in quota 2021, dato che il concerto inaugurale dello scorso 20 giugno è stato cancellato causa maltempo.

Ai 1274 metri di altitudine dell’ Alpe Alpino, in Valle Vigezzo, risuoneranno i canti dal mondo proposti dal Duo PassAmontagne, da anni impegnato nel contrabbando di suoni, melodie e parole al confine fra lingue e culture diverse. Il concerto di domenica 4 luglio racconterà di una montagna che ignora le frontiere e

diventa punto di contatto tra le persone grazie ai canti della tradizione orale, dalle Alpi ai Pirenei, dalle Ande agli Appennini. I canti saranno sempre introdotti dalla storia che li accompagna: da dove vengono, chi li cantava, come sono stati scovati.

La sede del concerto si raggiungerà partendo dalla località Marioccio (m. 646). Per raggiungerla in auto, dopo l'abitato di Re, si prosegue per circa 2,5 km sulla strada che conduce al confine svizzero e si raggiunge velocemente il parcheggio per le auto che si trova sulla sinistra. L'imbocco del percorso è ben segnalato sulla destra della strada statale e conduce prima all'Alpe Vacchereccio, per poi inoltrarsi in un fresco bosco di faggio sino a raggiungere gradatamente l'Alpe l'Alpino a quota m. 1274, situato ai piedi del Monte Gridone. Il sentiero non presenta particolari difficoltà, ma il dislivello richiede una preparazione fisica adeguata.

***

Dati tecnici: Punto di partenza: località Marioccio. Orario di partenza consigliato: ore 8.30. Dislivello: 650 m. Tempo percorrenza: 2h 15'. Grado di difficoltà: E - Sentiero Escursionistico.

Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura del Comitato Alpe Alpino. Per info e prenotazioni 348 0445850 / 340 1066127.

Per info e consigli sul percorso: Guida Ambientale Escursionistica Arianna Bertoni 347 Q103100 - arianna.bertoni70@gmail.com (Associazione AccompagNatur).

L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Villette e la collaborazione della Pro Loco di Villette.

In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Tutti gli eventi di Musica in quota sono gratuiti. La registrazione è obbligatoria, entro le ore 12 del giorno precedente, sulla piattaforma www.musicainquota.it/registrazioni

A sostenere l'Associazione Musica in Quota sono numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori- escursionisti, che possono associarsi al costo di soli 10 euro.

Il programma completo della stagione 2021 è online sul sito web www.musicainquota.it. Aggiornamenti anche su Facebook www.facebook.com/musicainquota e Instagram: www.instagram.com/musicainquota.