Domenica la finale di ‘Canta che ti passa’, il concorso canoro ideato da Alex Silipo

Finalissima del “Canta che ti passa 2020/2021”, sezione COVER Domenica 4 Luglio, al Block Cafè di Domodossola.

Il concorso canoro nazionale e televisivo ideato da Alex Silipo e Stefania Cantelli nel 2010, che ha visto l’inizio della sua undicesima edizione nel Gennaio 2020, è ripreso a Maggio 2021 dopo la sospensione a causa del Covid-19 e delle limitazioni ad esso legate.





Silipo presenterà dalle 13:30 10 finalisti : Cindy Bernardini, Franco Scardina, Giancarlo Romano, Gian Luca Fantini, Luigino Rigato, Maurizio Mariotti, Morgan Bellofiore, Sara Lorenzone, Tiziana Sorrenti, Valentina Francioli.

Super ospite e presidente di giuria sarà Sergio Moses, protagonista anni fa a Sanremo con il brano “Maggie” ed interprete del musical “I dieci comandamenti”, dove Sergio interpreta Mosè.

Con lui in giuria la frizzante Laura De Vitis, voce di RTO, conosciutissima ed apprezzatissima in tutta la provincia ed in Svizzera. A completare la giuria, Vanessa Truglio, vincitrice nel 2019 ed Antonella Rigato, vincitrice dell’edizione 2017.

L’ingresso è gratuito. Sarà obbligatoria la prenotazione per garantire la massima sicurezza dell’evento.





Al fianco di Silipo alla conduzione, Pinuccia Tufo, giornalista ed opinionista, Davide Forzani in regia, Luca Franceschin a curare luci e foto, Ilaria Carpo e Patrizia Rigato, coach dei due team che si sono sfidati dal Gennaio scorso.

In palio per la voce vincitrice la preparazione di un brano inedito, l’incisione del brano, una serata concerto, intervista e passaggio radiofonico nazionale, incisione di 3 “cover” in studio.

Inoltre, premi speciali come “miglior crescita” e “miglior team”.

Il concorso è dedicato ad Andrea Armano, giovane domese scomparso prematuramente nel 2010.