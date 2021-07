Vincenzo Torti, presidente generale del CAI, in visita a Macugnaga

Il presidente generale del Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti, sarà a Macugnaga, domenica 4 luglio, in visita alla locale Sezione del CAI

Antonio Bovo, presidente della Sezione macugnaghese precisa: «La visita del presidente Torti avrebbe dovuto coincidere con il 39° “Raduno Genti del Rosa”, manifestazione che purtroppo abbiamo dovuto annullare a causa delle limitazioni imposte in materia Covid-19 relativamente al trasporto in funivia fino al Passo del Monte Moro dove avrebbe dovuto tenersi la manifestazione.



Il presidente generale del CAI verrà accompagnato al Passo del Moro dove visiterà il rifugio Oberto-Maroli poi la giornata presenterà l’aspetto culturale di Macugnaga: visita al Dorf, Chiesa Vecchia con l’attiguo cimitero dove riposano grandi alpinisti e il Vecchio Tiglio, simbolo della comunità walser. Nel pomeriggio si proseguirà con il Museo della Montagna e Contrabbando a cui seguirà un rapido passaggio nella nostra sede sociale per concludere con la partecipazione alla cerimonia di premiazione del concorso letterario - Macugnaga e il Monte Rosa, montagna del popolo walser».



In occasione sarà presente anche Bruno Migliorati, presidente regionale del CAI Piemonte.