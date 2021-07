Don Riccardo lascia l’oratorio: sarà parroco di Pallanza VIDEO

Don Riccardo Zaninetti dopo sette di servizio all'oratorio di Domodossola e alla parrocchia, lascerà a settembre Domodossola per andare a svolgere la sua opera pastorale come parroco a Pallanza. Per il servizio in oratorio a Domo il vescovo intende inviare un diacono, ma non è stato indicato ancora il nome.

Don Riccardo dopo i primi nove anni vissuti all'oratorio di Borgomanero ha prestato servizio in questi ultimi sette anni alla comunità e all'oratorio di Domodossola con grande preparazione, generosità. Ha portato una ventata di allegria nelle varie attività e coinvolgendo in estate centinaia di ragazzi ai centri estivi memorabile anche la veglia delle Palme del 2017 che ha visto la presenza in città di migliaia di giovani provenienti da tutta la diocesi ,organizzata in ogni dettaglio da don Riccardo che è anche vicedirettore dell'ufficio pastorale giovanile della diocesi.

La comunicazione del trasferimento è avvenuta nelle messe di sabato e domenica da parte del parroco di Domodossola, don Vincenzo Barone, che ha letto la lettera del vicario generale don Fausto Cossalter. “Dopo 7 anni di impegno a Domodossola il vescovo sentito il parere del consiglio episcopale novarese ha chiesto a Don Riccardo Zaninetti di rendersi disponibile per una nuova impegnativa esperienza assumendo la responsabilità di parroco nelle parrocchie di San Leonardo e di Santo Stefano a Verbania Pallanza”.

“Ora lo attende una responsabilità ancora più grande – ha detto il parroco leggendo la lettera - che sono certo saprà vivere bene mettendo a frutto le sue belle doti di sacerdote. Purtroppo non sono ancora in grado di comunicarti chi continuerà il lavoro tracciato da don Riccardo in oratorio, ma sicuramente gli stessi giovani animatori ben formati sapranno continuare il percorso con i più piccoli. Certamente il vescovo destinerà un giovane diacono al servizio della tua comunità”.

“So che per voi è una doccia fredda – ha detto don Barone - . Il giorno della nostra ordinazione abbiamo messo le nostre mani nelle mani del vescovo. In quell'intreccio delle mani il vescovo ci ha fatto una domanda - Prometti a me e ai miei successori filiale obbedienza ? . Noi siamo diventati preti per la chiesa universale e in modo particolare per questa chiesa locale che è la diocesi di Novara. Oggi dobbiamo ringraziare il Signore per la presenza di don Riccardo in mezzo a noi che ha donato le sue doti all'oratorio e alla comunità ed è bene che queste doti posano essere messe a servizio di un'altra comunità”