“A spasso per il paese”: giovedì 8 luglio a Malesco si terrà una passeggiata alla scoperta del centro storico del paese vigezzino.

L'evento è organizzato dell'Accademia dei Runditt e dall'Ecomuseo. Il ritrovo è previsto alle 17 davanti all'Ufficio Turistico in piazza della Chiesa.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0324.92444. Alle 20.30, in piazza XV Martiri, appuntamento per i più piccoli con la baby dance.