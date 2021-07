Coach Marco Calcaterra allenerà i giovani del 2mila8volley

Importantissimo colpo di mercato per il 2mila8volley Domodossola che ha raggiunto l’accordo con coach Marco Calcaterra per la stagione 21/22.

Marco Calcaterra è uno dei nomi più conosciuti dell’intero panorama del volley maschile in Piemonte, un vero simbolo per la pallavolo nostrana. Da lui sono stati “svezzati”, sportivamente parlando, generazioni di atleti che ancora oggi sono protagonisti con la maglia dell’Altiora nei campionati giovanili e seniores maschili. Soprannominato “Costa” fin da quando negli anni ‘90 militava in serie C2 nella prima squadra verbanese, Calcaterra è un allenatore dal curriculum pesantissimo: allenatore di 3° grado FIPAV, 3° livello giovanile, smart coach (nuova categoria di allenatori formati dalla federazione italiana per la promozione del VolleyS3 alle fasce d’età più piccole), oltre ad avere importanti ruoli con il Comitato territoriale della FIPAV (docente federale, selezionatore territoriale maschile e supervisore unico del beach volley).

La collaborazione tra Calcaterra e il 2mila8volley Domodossola verterà proprio sul settore maschile con l’obiettivo di dare un forte impulso al movimento in Ossola e rendere sempre di più il sodalizio ossolano protagonista nel panorama pallavolistico regionale.

Calcaterra allenerà il gruppo di Under 12-13 maschile diventandone il responsabile e coordinatore e parallelamente si occuperà dei progetti promozionali che partiranno dal prossimo autunno nelle scuole primarie e secondare di primo grado inizialmente negli istituti domesi, ma con l’obiettivo di allargare il lavoro a tutta la Val d’Ossola. L’attività nelle scuole rientra nel progetto Domodossola Volley School presentato dal 2mila8volley Domodossola la scorsa settimana.

Inutile dire l’importanza di questo innesto per la pallavolo domese. L’esperienza di Calcaterra sarà infatti utile non solo per la formazione delle nuove generazione di pallavolisti, ma anche per la crescita dei gruppi già esistenti grazie allo scambio di informazioni e ai consigli del “Costa”.